Procon registra diferença no preço do litro da gasolina comum, em João Pessoa

O preço do litro da gasolina comum em João Pessoa oscila entre R$ 5,74 e R$ 5,99 (pagamento à vista), de acordo com pesquisa realizada pelo Procon-JP, nesta terça-feira (19). Uma variação de 4,4% e diferença de R$ 0,25.

Quando a opção é para o vencimento do cartão de crédito, o valor mais barato é R$ 5,88 e o mais caro R$ 5,99, variação de 1,9% e diferença de R$ 0,11. A equipe do Procon visitou 115 estabelecimentos comerciais.

O menor preço praticado para a gasolina comum entre todos os postos pesquisados continua sendo registrado no Posto Elesbão (Millenium), localizado na Rua Manoel Lopes, em Água Fria – R$ 5,74. O maior valor foi encontrado no Posto Pichilau, Gauchinha – BR-101, e no Posto Almeida, na Avenida Adolfo Massa, no Bairro do Novais – R$ 5,99.

Gasolina aditivada – Quem faz opção pela gasolina aditivada encontra o menor preço no Auto Posto Valentina (antigo 4 Irmãos), com valor de R$ 5,84. Já o maior valor do litro da gasolina aditivada é praticado no Posto Select, na Avenida Nego, em Tambaú – R$ 6,22.

Etanol – O álcool comum também é uma opção. O Procon-JP registra o menor preço no Posto Opção, na Via Oeste – R$ 4,07. O Posto Setta (Antigo Cabral), na Rua General Aurelio de Lyra Tavares, aplica R$ 4,78.

Diesel comum – Para o diesel o menor valor é ofertado pelo Posto FX, na Rua Francisco L. R. Coutinho, Bessa – R$ 5,17. O Posto BSB Bancários, na Avenida Walfredo Macedo Brandão, nos Bancários, aplica o valor maior para o consumidor final – R$ 5,96.

Diesel S10 – Já o preço do litro do diesel S10 oscila entre R$ 5,53 e R$ 6,19. O valor menor é para quem opta por pagar em dinheiro, ao invés de cartão de crédito.

Gás natural – O preço do gás natural varia de R$ 4,99 e R$ 5,09. Dos 13 postos pesquisados apenas dois apresentaram os menores preços – o Posto Bancários, na Rua Rodrigues Alves, e Posto Z, na Avenida Walfredo Macedo Brandão, Cidade Universitária. Todos os demais pesquisados aplicam o valor R$ 5,09.

Para conferir a pesquisa completa acesse o portal da Prefeitura de João Pessoa – www.joaopessoa.pb.gov.br e do Procon-JP – www.proconjp.pb.gov.br.