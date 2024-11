O governador em exercício Adriano Galdino participou, nesta segunda-feira (18), da solenidade de assinatura de contratos do Programa Empreender Paraíba, com investimentos no valor de R$ 501.880,00. O evento aconteceu no Auditório da Prefeitura da cidade de Alagoa Grande. Foram assinados 62 contratos de concessão de crédito com empreendedores dos municípios de Alagoa Grande, Campina Grande, Esperança, Matinhas, Remígio e São Sebastião de Lagoa de Roça, que agora poderão abrir seu próprio negócio ou ampliar um existente.

A assinatura de contrato é uma das etapas de concessão de crédito na qual o empreendedor autoriza o recebimento do crédito em sua conta bancária. O Programa Empreender PB concede crédito produtivo orientado com o objetivo de incentivar a geração de emprego e renda, bem como apoiar e fortalecer a economia solidária, o microempreendedor individual, o microempresário, o empresário de pequeno porte e as cooperativas de produção da Paraíba.

“Mais uma vez estou aqui em Alagoa Grande, desta feita numa ação administrativa do Governo João Azevêdo, com recursos que estão chegando a essa região, com mais de R$ 500 milhões, que visam fomentar a economia local gerando emprego e gerando renda”, destacou Galdino.

De 2019 até hoje, já foram investidos pelo Programa R$ 25.811.921,32 em crédito produtivo orientado para a 3ª região. Nesse período, 3.324 empreendedores paraibanos foram beneficiados com esses investimentos, tendo a oportunidade de aplicar e expandir seus negócios, estimulando o desenvolvimento econômico e social da região e do estado.

O secretário executivo do Empreender, Fabrício Feitosa, ressaltou que o objetivo do programa é alcançar cada vez mais pessoas. “Esse recurso vai possibilitar que os pequenos negócios avancem e façam a economia local girar, com mais negócios e criação de empregos”, disse.

O comerciante de Alagoa Grande, Alberto Cabral da Silva, por exemplo, trabalha com tapeçaria e afirmou que a oportunidade recebida por meio do Empreender vai abrir novos mercados. “Será uma alternativa para que a gente possa, através do Programa, ver a possibilidade de crescimento”, ressaltou.

“É uma política pública do Governo do Estado, que cada vez mais incrementa os pequenos empreendedores e consolida mais ainda essa grande política pública do governo brasileiro de interiorizar todas essas ações”, disse o prefeito de Alagoa Grande, Antônio da Silva Sobrinho.

A solenidade também contou com a participação do ex-governador Roberto Paulino, e alguns vereadores do município.