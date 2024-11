Ceia natalina: saiba os produtos com maior variação de preço

O Procon-JP visitou 16 estabelecimentos comerciais na Capital paraibana, nesta segunda-feira (18), para elaborar pesquisa dos produtos que compõem a ceia natalina. Frutas cristalizadas (124%), panettone (116%) e cereja em caldas (113%) foram os itens que apresentaram maior variação de preço.

A pesquisa traz uma lista com 166 itens, divididos por categorias: queijo do reino, panettones/chocottones, frutas natalinas, enlatados e variados.

Maior variação – O preço das frutas cristalizadas da marca ‘Reserva G’, com 150g, variou 124%. No Bemais – Bancários, o produto foi encontrado por R$ 5,49. Já no Pão de Açúcar – Miramar, por R$ 12,29.

Outro item que apresentou uma variação de preço considerável foi o panettone de frutas da marca ‘Santa Edwiges’, com 400g. No Rede Compras – Aeroclube, o produto custa R$ 17,99. E no Atacadão – Geisel é vendido por R$ 38,90.

Menor variação – Os produtos que quase não variaram de preço entre estabelecimentos foram: chocottone mousse (2%), lentilha (2%) e figo em calda (3%).

O chocottone mousse da marca ‘Bauducco’, com 450g, está custando R$ 30,99, no Supermercado Manaíra; e R$ 31,49, no Pão de Açúcar – Miramar. A lentilha da marca ‘Kicaldo’, com 500g, está sendo comercializada por R$ 13,69, no Rede Compras – Aeroclube. E por R$ 13,99, no Supermercado Manaíra e Menor Preço (Bairro dos Estados).

Queijo do reino – A pesquisa do Procon-JP traz 13 marcas diferentes de queijo do reino (kg). O mais barato é o da marca ‘Piracanjuba’, que está sendo comercializado por R$ 86,90, no Assaí – Avenida Epitácio Pessoa.

O produto da marca ‘Milano’ apresentou a maior variação de preço entre estabelecimentos (55%). Está sendo comercializado por R$ 109,90, no Rede Compras – Aeroclube, e por R$ 169,90 no Pão de Açúcar, no Miramar.

Frutas natalinas – Os produtos que compõem a categoria de frutas natalinas apresentaram variações de preço significativas – vale a pena o consumidor pesquisar entre estabelecimentos antes de sair às compras. A diferença do quilo da maçã verde chega a R$ 14,40 entre estabelecimentos. O kiwi, R$ 18,20; e o pêssego fresco, R$ 15,97.

Para conferir a pesquisa completa acesse o portal da Prefeitura de João Pessoa – www.joaopessoa.pb.gov.br e do Procon-JP – www.proconjp.pb.gov.br.