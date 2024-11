Saiba como evitar golpes e frustrações durante a Black Friday

Black Friday chegando e o mercado está aquecido de promoções e descontos de encher os olhos. Mas para não cair em golpes ou se frustrar com ofertas do tipo ‘gato com lebre’, o consumidor deve redobrar a atenção neste período. Atento ao cenário, o Procon-JP reuniu algumas dicas e orientações para que os usuários aproveitem melhor as vantagens da temporada.

O secretário-adjunto do Procon-JP, Nicodemos Sobrinho, ressalta que o planejamento é o melhor amigo do consumidor nesses casos. Ter uma lista do que se pretende comprar e monitorar o preço dos itens por determinado período fazem toda diferença. “É dessa forma que o consumidor consegue perceber quais empresas estão realmente oferecendo descontos vantajosos durante a Black Friday”, destaca.

Isso porque o consumidor já está atento às práticas enganosas de algumas empresas, que dobram o preço dos produtos no final do ano e, quando chega a Black Friday, reduzem o valor para parecer que a oferta é vantajosa. A famosa “Black Fraude”. “Se o consumidor se planejar, pesquisar os preços, dificilmente vai cair nesse tipo de golpe”, ressalta Nicodemos Sobrinho.

Em se tratando de compra online, a segunda dica é desconfiar de ofertas mirabolantes – aquelas que parecem ser boas demais para ser verdade. “Quando encontrar uma vantagem exagerada, redobre a atenção. Porque são nesses casos em que há uma maior incidência de golpe”, comenta.

Atenção também para promoções de empresas que você nunca tenha comprado antes. Essas ofertas podem chegar por email ou mesmo serem enviadas por seus amigos pelas redes sociais.

Desconfie de perfis que vendem produtos com preços muito abaixo do valor de mercado. Mas, se você gostou da oferta, uma dica é verificar se a loja tem site e ler as avaliações deixadas por outros clientes.

Quando receber ofertas muito tentadoras por email, uma forma de se precaver é, ao invés de clicar em links, digitar o endereço da loja no navegador de internet. E antes de finalizar a compra, verificar nome, endereço e contatos para troca de informações com a empresa.

Além disso, o consumidor deve ficar atento a emails finalizados em @gmail.com ou @hotmail.com, pois grandes empresas não costumam utilizar essas extensões para disparar email marketing.

Segurança – Para evitar cair em golpes, o Procon-JP orienta não fornecer dados pessoais em links enviados sobre supostas promoções e manda desconfiar de pedido de pagamento imediato para que a oferta seja mantida.

Se puder, prefira usar o cartão virtual para compras na internet. No caso de pagamento com PIX, faça a transferência dentro do ambiente da loja virtual confiável.

Se a empresa fornecer um QRCode, confira com atenção todos os dados para confirmar a identidade da loja. Para pagamento com boleto, verifique o nome da empresa que aparece no documento, no aplicativo ou site do banco. Desconfie se o nome for diferente da loja onde a compra foi feita.

O secretário-adjunto do Procon-JP, Nicodemos Sobrinho, faz outro um alerta importante para o momento de comprar o produto. “Verifique se no endereço da página aparece aquele cadeado que mostra que o site é seguro. Importante também saber que toda loja online precisa ter um CNPJ registrado”, destaca.

Nicodemos Sobrinho também recomenda guardar comprovantes de pagamento e notas fiscais, para caso seja necessário contatar a empresa ou até mesmo o Procon-JP em situação de aborrecimento.

Fui vítima de um golpe, e agora? – Se você tomou todos os cuidados antes de realizar uma compra online, mas, ainda assim, foi vítima de uma fraude – o produto não foi entregue, recebeu um produto com qualidade inferior ao descrito pelo vendedor etc., procure os canais de proteção ao consumidor.

O Procon-JP fica localizado na Avenida Pedro I, 473, Tambiá, em João Pessoa, e funciona das 8h às 17h. Os telefones para contato são: (83) 3213-4702 – recepção; (83) 98665-0179 – Procon-JP na sua Mão.