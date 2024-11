Podcast: entenda a importânica do caju para a economia do Brasil

No quadro “Sou do Campo” do programa Conexão Caturité, foram compartilhadas informações sobre a importância do caju na economia do Nordeste e sua história no Brasil.

O caju, cuja castanha é o verdadeiro fruto, é parte essencial da agricultura da região.

O Ceará é o maior produtor nacional, mas outros estados do Nordeste também têm destaque na produção.

Foram discutidas as diferentes variedades do cajueiro, como o cajueiro ainda não, que facilitam o manejo e aumentam a produtividade, além de ser uma opção mais resistente e adaptável.

Também foi abordado o programa de revitalização da cultura do caju na Paraíba, que busca incentivar a agricultura familiar e melhorar a produção no estado.

