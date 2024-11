Procon-JP pesquisa preços de produtos mais procurados durante a Black Friday

A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de João Pessoa realizou pesquisa de preços dos produtos mais procurados durante a Black Friday, que, este ano, acontece no dia 29 de novembro.

Ao todo, o Procon-JP visitou 10 estabelecimentos e verificou o total de 249 itens, como celulares, fritadeira elétrica, geladeiras, fogões, TVs, notebooks, ventiladores, dentre outros.

A maior variação encontrada foi no ferro de passar roupa da marca Red (83,47%), com preços variando entre R$ 49 (Atacadão dos Eletros – Centro) e R$ 89,90 (Império – Centro), uma diferença de R$ 40,90. Outros preços apresentaram grande diferença, como o caso do liquidificador da marca Mondial, que varia entre R$ 84,99 (Le Biscuit – Manaíra Shopping) e R$ 139,90 (Império – Centro), variação de 64,61%.

Já a menor variação encontrada nos preços (0,05%) foi com a Smart TV 50 polegadas da marca Semp, com preços variando entre R$ 1.999 (Armazém Paraíba – Mangabeira Shopping) e R$ 1.999,90 (Império – Centro), diferença de apenas R$ 0,90. Já o forno micro-ondas Eletrolux 23l está variando 1,14%, com preços entre R$ 799,90 (Casas Bahia – Centro) e R$ 809 (Império – Centro).

A pesquisa do Procon-JP foi realizada, nesta terça-feira (12), nos seguintes estabelecimentos: Atacadão dos Eletros (Almirante Barroso – Centro), Le Biscuit (Manaíra Shopping), Armazém Paraíba (Mangabeira Shopping), Carrefour (Bessa), Magazine Luiza (Rua Treze de Maio – Centro), Lojão Rio do Peixe (Avenida Almirante Barroso – Centro), Loja Império (Parque Solon de Lucena – Centro), Casas Bahia (Avenida Almirante Barroso – Centro), Império Móveis e Eletro (Mangabeira Shopping) e Lojas Americanas (Shopping Tambiá).