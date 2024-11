Procon-JP constata diferença no preço do litro da gasolina comum

O preço do litro da gasolina comum em João Pessoa oscila entre R$ 5,75 (dinheiro) e R$ 5,99 (cartão), segundo pesquisa realizada pelo Procon-JP, nesta quarta-feira (13). Foram visitados 115 estabelecimentos comerciais.

O preço médio da gasolina comum, isto é, considerando a média praticada entre os 115 estabelecimentos pesquisados, é de R$ 5,87, para pagamentos em dinheiro; e R$ 5,97, no cartão de crédito. O valor à vista aumentou R$ 0,10, em comparação ao relatório divulgado pelo órgão na semana passada.

O menor valor praticado em dinheiro chega a R$ 5,75, no Posto Elesbão, localizado na Rua Manoel Lopes, em Água Fria. Quem deseja passar no cartão, encontra postos praticando preços entre R$ 5,95 e 5,99.

Gasolina aditivada – O preço médio da gasolina aditivada varia entre R$ 6,01 e R$ 6,05. Para pagamento em dinheiro, o menor valor praticado foi de R$ 5,85, em dois postos de combustíveis. E no cartão de crédito chega a ser praticado por até R$ 6,19, no Posto Opção – BR-101, Bairro das Indústrias.

Etanol – Considerando os 115 postos pesquisados, o etanol oscilou entre R$ 4,17 e R$ 4,26. Mas a margem cai para R$ 4,08 quando o consumidor está disposto a pagar no dinheiro no Posto Ferrari – Avenida Irineu Pinto, 402, Centro. E é praticado por R$ 4,29, no pagamento via cartão de crédito, em diferentes postos de combustíveis.

Diesel comum – O preço médio do diesel comum ficou em R$ 5,63. Para pagamento em dinheiro, o menor valor praticado foi de R$ 5,44, Posto Independência, localizado na Praça Caldas Brandão – Tambiá. Nenhum dos postos pesquisados aceita cartão para o pagamento deste combustível.

Diesel S10 – Já o preço do litro do diesel S10 oscila entre R$ 5,67 e R$ 5,75. Mas a margem cai bastante quando o consumidor está disposto a pagar no dinheiro: R$ 5,55 em diferentes postos de combustíveis. E chega até R$ 5,89 no pagamento via cartão de crédito.

Gás natural – O preço do gás natural foi pesquisado em 11 postos de combustíveis da cidade. A média ficou entre R$ 5,07 e R$ 5,09.

Para conferir a pesquisa completa acesse o portal da Prefeitura de João Pessoa – www.joaopessoa.pb.gov.br e do Procon-JP – www.proconjp.pb.gov.br.