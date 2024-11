Podcast: Secovi-PB vai à Brasília tratar da reforma tributária

No quadro “Mercado Imobiliário” do programa Conexão Caturité, o presidente do Secovi Paraíba, Érico Feitosa, apresentou sua participação em uma força-tarefa em Brasília.

O objetivo da visita foi dialogar com os senadores sobre o PL 68/2024, que aborda a reforma tributária, especialmente no setor imobiliário.

Feitosa destacou preocupações sobre o impacto da reforma, alertando que a proposta atual pode aumentar a carga tributária no setor, afetando tanto compradores quanto locatários.

Entre as afirmações, o Secovi sugere um redutor de 60% para operações com bens imóveis e de 80% para locações residenciais feitas por pessoas físicas, evitando assim a carga tributária atual e evitando possíveis aumentos de preços no mercado imobiliário.

Ouça abaixo: