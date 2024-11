Sindicato destaca potencial de Natal Iluminado para o turismo em Campina Grande

Com o clima natalino tomando conta da cidade, o projeto Natal Iluminado de Campina Grande é visto como uma iniciativa promissória para alavancar o turismo e fortalecer o comércio local.

Divaildo Júnior, presidente do sindicato dos bares, restaurantes, hotéis e similares de Campina Grande, destacou o potencial do evento em uma entrevista à Rádio Caturité FM, onde enfatizou que o projeto, embora ainda em desenvolvimento, possui características para se tornar uma atração de grande impacto na economia local.

“O Natal Iluminado hoje é uma decoração natalina, com a perspectiva de se transformar em um grande evento. E essa estruturação, esse caminho está acontecendo. Esperamos que ele consiga trazer toda a lucratividade que o comércio local espera. Isso só vai acontecer quando tivermos o poder de atrair pessoas de outras cidades, de outras regiões e de outros estados. E isso o torna real um evento”, comentou Divaildo.

A taxa de ocupação da rede hoteleira de Campina Grande, segundo o presidente do sindicato, ainda é limitada nesta época do ano, com uma média de 20% de ocupação antes das celebrações de final de ano e eventos de formatura. O Natal Iluminado, no entanto, é visto como uma oportunidade para reverter esse quadro.

“Esse novo evento que Campina Grande começa a realizar tem o potencial de mudar esse cenário. A gente sempre faz uma comparação com Gramado, mas também podemos olhar para cidades próximas, como Areia, que têm forte apelo turístico nesta época. Campina Grande não está no caminho certo. Ainda não é um evento completo, mas está se tornando”, explicou.