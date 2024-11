Procon-JP revela qual variação de preço do conjunto de bolas coloridas para enfeites

A pesquisa de enfeites natalinos realizada pelo Procon-JP mostrou, mais uma vez, que vale a pena sondar os preços praticados nos diferentes estabelecimentos comerciais de João Pessoa. Conjunto de bolas coloridas (366%), guirlandas (328%) e árvore de natal (322%) foram os itens que apresentaram maior variação de preço.

O Procon-JP realizou o levantamento nesta segunda-feira (11) em 13 lojas, coletando preços de 169 itens, a exemplo de fitas decorativas, festão, pisca-pisca, presépios, guirlandas, árvores de natal, bolas natalinas e outros enfeites.

O mercado oferece diferentes tamanhos e modelos de árvores de Natal. Quem pesquisar, vai encontrar pinheiros artificiais a partir de 60 cm, custando R$ 16,50. Considerando tamanho de 180 cm, o produto varia entre R$ 149,90 e 632,99. Há modelos que chegam a 210 cm, com preço variando entre R$ 399 e R$ 850.

Muita diversidade também entre os conjuntos de bolas natalinas. Há pacotes a partir de 2 unidades por R$ 25,99. Considerando os kits com mais peças, há variação de tamanhos entre 3 cm (R$ 11,50 com 12 unidades) a 8 cm (R$ 6,99 com 6 unidades). A pesquisa encontrou, ainda, pacotes com 100 unidades – variando entre R$ 29,99 a R$ 69,99.

Entre as guirlandas, o consumidor vai encontrar diferentes tamanhos, por quantidades de galhos, com e sem enfeites. Dessa forma, os preços dos produtos variam, consideravelmente, entre R$ 5,49 e R$ 229.

Das 22 guirlandas pesquisadas pelo Procon-JP, apenas seis tinham especificações semelhantes que permitiam comparação entre estabelecimentos. Nestas condições, a guirlanda importada de 35 cm sem enfeite variou 328%, sendo encontrada entre R$ 28 (Casa Wang – Centro) e R$ 119,90 (Casa Tudo – Mangabeira).

A pesquisa do Procon-JP constatou variação de 74% entre os presépios. O modelo de 23 cm em resina foi encontrado por R$ 166,99, no Brasil Atacado – Geisel, e R$ 289,90, no Atacadão do Presentes – Bessa.

Entre os pisca-pisca, a variação de preço chegou a 192%. O produto da marca ‘New Way’, com 100 lâmpadas de led, foi encontrado por R$ 11,99, no Brasil Atacado – Geisel, e por R$ 34,99, na Loja Areia Branca – Centro.

Para conferir a pesquisa completa acesse o portal da Prefeitura de João Pessoa – www.joaopessoa.pb.gov.br e do Procon-JP –www.proconjp.pb.gov.br.