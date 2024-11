Podcast: advogado explica mudanças no pix e alerta sobre a Black Friday

No quadro Consultório Jurídico do programa Conexão Caturité, o advogado Floriano Júnior abordou as novas regras de segurança do Pix que entraram em vigor em novembro, com ênfase nas limitações de valor para transferências realizadas em dispositivos novos e não cadastrados, visando aumentar a segurança do consumidor.

Além disso, o quadro destacou a importância das novas exigências de gerenciamento de risco pelos bancos para identificar transações atípicas, além de controles especiais para clientes com histórico de fraude.

Ele reforçou também os cuidados para compras na Black Friday, incentivando o consumidor a monitorar preços antecipadamente para evitar descontos “maquiados”.

Ouça o podcast completo abaixo