Comércio de Campina Grande pode funcionar no feriado de 15 de novembro

Em entrevista à rádio Caturité FM, o presidente do Sindicato dos Comerciários de Campina Grande, José Rogério, informou que o comércio poderá funcionar normalmente no feriado de 15 de novembro, Dia da Proclamação da República, desde que algumas condições sejam cumpridas, conforme estipulado na convenção coletiva de trabalho da categoria.

José Rogério destacou que a abertura dos estabelecimentos deve ser acompanhada de compensações para os trabalhadores, como pagamento extra, folga compensatória e adequada de vale-transporte. Ele também reforçou que tanto o trabalhador quanto o sindicato precisam ser avisados com até 48 horas de antecedência.

“O comércio pode abrir de acordo com a nossa convenção coletiva de trabalho, mediante o pagamento, mais a folga, o vale-transporte, e que o trabalhador seja comunicado com até 48 horas de antecedência e também o sindicato seja informado. É o que está na nossa convenção coletiva de trabalho”, declarou o presidente do sindicato.