Empresa do Sertão adquire guindaste financiado pelo Banco do Nordeste

A empresa Patos Locações de Máquinas e Equipamentos Ltda adquiriu um guindaste de grande porte financiado pelo Banco do Nordeste (BNB), por meio da linha FNE-MPE-Serviços.

A aquisição é considerada inédita para o setor de locação de máquinas no Sertão paraibano e habilita a empresa a expandir sua atuação em serviços pesados. O guindaste de grande porte deve atender a projetos da construção, que exigem içamento e movimentação de cargas.

As linhas de crédito do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) são destinadas a diversos setores da economia, como indústria, agroindústria, mineração, turismo, comércio, prestação de serviços e empreendimentos culturais. A carência chega até cinco anos e o parcelamento pode atingir até 20 anos, variando de acordo com o porte da empresa e o objetivo

do crédito.

O superintendente estadual da Paraíba, Rudrigo Araújo, visitou a empresa com a equipe da agência Patos e destacou o compromisso em atender empresas com atuação no Semiárido paraibano: “Temos o compromisso de ofertar recursos para projetos prioritários no Semiárido, e o exemplo da empresa demonstra que a região tem se qualificado ao longo dos anos e tem potencial para crescimento econômico, com ganhos em geração de emprego e renda também para sociedade”, destacou o superintendente.

Proprietário da Patos Locações, João Anderson Alves explica que o equipamento adquirido faz parte do planejamento de longo prazo da empresa, que atende há mais de seis anos o mercado de Patos e cidades vizinhas. “Esse

equipamento viabiliza um sonho antigo e traz desenvolvimento para toda a região. Isso significa mais empregos, mais renda e mais estrutura para atender demandas locais. O Banco do Nordeste acreditou no potencial da nossa

empresa e viabilizou esse projeto”, ressaltou o empresário.