Cajazeiras Expo Negócios deve movimentar mais de R$ 4 milhões em três dias

Com a proposta de fomentar o empreendedorismo com inovação e sustentabilidade, a edição 2024 da Cajazeiras Expo Negócios tem a expectativa de receber mais de 15 mil pessoas e movimentar mais de R$ 4,5 milhões em negócios.

O evento, que acontecerá entre os dias 21 e 23 de novembro, na casa de shows Palaccium, na cidade de Cajazeiras, terá nesta edição uma estrutura maior de estandes e palco 360º para apresentações culturais e palestras.

Realizada pelo Sebrae/PB, Prefeitura de Cajazeiras e apoio da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), a programação, que também inclui diversas palestras e momentos de capacitação, terá entre os destaques a participação da médica e influenciadora digital, Thelma Assis, conhecida como Thelminha do programa BBB 20.

Outro participante é o empresário, escritor e influenciador digital com mais de 3,3 milhões de seguidores na plataforma do Instagram, Rick Chesther, e o ex-jogador e campeão olímpico de vôlei, Giba.

Nesta edição, a estrutura irá concentrar 248 estandes para exposição de produtos e serviços, além de ambientes reservados à divulgação de marcas, arena educação com o foco voltado ao desenvolvimento de capacitações e espaço para atividades ligadas ao agronegócio.

Em 2023, o evento contou com 200 estandes e movimentou R$ 2,7 milhões.

Conforme o gerente da agência regional do Sebrae/PB em Cajazeiras, Talles Vasconcelos, uma das novidades será a instalação do palco 360º, que permitirá a realização de palestras simultâneas no mesmo ambiente e uso de fones de ouvido pelos participantes.

“Os participantes irão acompanhar palestras simultâneas acontecendo em um mesmo local, mas em um modelo de apresentação diferente, de forma silenciosa e com a transmissão através de fones de ouvido. O espaço do agronegócio também volta ao evento neste ano como uma novidade, assim como a arena educação que irá concentrar toda essa parte de capacitação”, explica.

https://seustand.com.br/ events/19 , ou de forma presencial, através do atendimento da agência do Sebrae/PB na cidade. Para participar da Cajazeiras Expo Negócios 2024 como expositor, o empreendedor pode confirmar sua reserva de forma eletrônica, por meio do link

Outras informações podem ser acompanhadas pelo perfil oficial do evento disponível na plataforma do Instagram no endereço @cajazeirasexponegocios.