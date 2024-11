Podcast: Corretor esclarece questões financeiras em condomínios no fim de ano

No quadro “Mercado Imobiliário” do programa Conexão Caturité, Érico Feitosa esclareceu algumas questões comuns que surgem nos condomínios com a chegada do final de ano.

Segundo Érico, a taxa extra para despesas como decoração natalina geralmente não é necessária, pois o fundo de reserva já deve cobrir esses custos.

Ele explicou que o fundo de reserva, geralmente composto por 10% do valor do condomínio, serve para despesas emergenciais.

Sobre a famosa “caixinha” para funcionários, Érico pontuou que, embora moradores possam contribuir voluntariamente, essa prática não deve ser oficializada pelo condomínio.

Além disso, Érico abordou o uso de decoração natalina nas varandas, orientando que os moradores devem seguir as regras estabelecidas na convenção e no regimento interno do condomínio.

Ele enfatizou que todos têm direito a receber uma cópia desses documentos para evitar situações desconfortáveis e assegurar o cumprimento das normas.

Ouça o podcast abaixo