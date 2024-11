A chegada do período natalino é uma das épocas mais esperadas do ano e que contribui de forma positiva para o aquecimento da economia no ambiente em que estão inseridos os pequenos negócios. Neste cenário, o Sebrae/PB conta com a oferta de cursos e serviços de orientação para auxiliar os proprietários de empresas sobre como se preparar e planejar melhor suas ações para aumentar as vendas e conquistar novos clientes.

Neste mês de novembro, um dos cursos disponíveis pela instituição está com inscrições abertas para os empreendedores e profissionais que atuam no mercado do município de Sousa, na região do sertão paraibano. Com o tema “Atendimento e vendas para o Natal”, as inscrições estão sendo efetuadas por meio do site https://pb.lojavirtualsebrae.com.br/loja/evento/203509629-atendimento-e-vendas-para-o-natal.

O desenvolvimento das atividades acontecerá entre os dias 12 e 13, na sala de treinamento da agência regional do Sebrae/PB na cidade.

De acordo com a analista técnica do Sebrae/PB, Renata Câmara, o planejamento para essa época do ano é fundamental para garantir que o empreendimento alcance novos resultados e o investimento em cursos ou treinamentos é uma alternativa que pode colaborar com o processo de crescimento das vendas. “É importante aproveitar a oportunidade para entender o que o cliente precisa e criar condições para tornar o ambiente mais atrativo”, ressalta.

Com carga-horária de oito horas, o curso pretende abordar questões como: a importância do período natalino; comportamento do cliente; como identificar as necessidades do cliente; motivação emocional por trás das compras; vendendo experiências e fechando mais vendas e o passo a passo para encantar o cliente e faturar mais.

Ainda de acordo com Renata Câmara, algumas dicas como estudar as tendências do mercado e ofertar condições especiais aos clientes são estratégias que podem ser adotadas pelos pequenos negócios. “Observar qual é a necessidade do cliente é o primeiro ponto e depois disponibilizar opções diversificadas. Lembrar também que existe sempre aquele cliente que está disposto a comprar mais e ofertar condições diferenciadas pode funcionar para ampliar as perspectivas de vendas”, comenta.

A personalização de produtos, a depender do segmento do empreendimento, é também uma opção para se destacar no mercado. “Essa personalização é possível dentro de presentes, dentro de objetos diversos e pode também se encaixar em itens da decoração natalina para diferentes ambientes”, concluiu Renata Câmara.

Para ter acesso aos serviços ou cursos que são ofertados pelo Sebrae/PB, os interessados podem buscar atendimento por meio da Central de Relacionamento e do WhatsApp, ambos com número 0800 570 0800, que estão disponíveis 24 horas, ou consultar informações através do site www.sebrae.com.br/paraiba. Também é possível receber atendimento presencial nas agências da instituição localizadas em todas as regiões do território paraibano.