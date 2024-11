No quadro Minha Aposentadoria do programa Conexão Caturité, o gerente executivo do INSS em Campina Grande, Marcus Vinícius respondeu a dúvidas dos ouvintes sobre questões previdenciárias e benefícios.

Ele explicou que beneficiários do BPC que não estão cadastrados no CadÚnico ou com cadastro desatualizado há mais de 48 meses podem ter o pagamento bloqueado, mas que o desbloqueio é simples, bastando ligar para a central 135.

Em outra resposta, ele alertou sobre a importância de continuar as contribuições ao INSS, mesmo após atingir os 15 anos de carência para aposentadoria, pois isso garante acesso a outros benefícios, como auxílio-doença e pensão por morte para dependentes.

Marcus também esclareceu que beneficiários do BPC são obrigados a fazer a prova de vida e destacou que o processo pode ser realizado diretamente no banco ou em atendimentos no SUS, sem necessidade de agendamento.

Ouça o podcast completo aqui.