Grupo campinense vai instalar filial no Partage Shopping

O grupo Rede Compras, de Campina Grande, vai instalar a sua próxima unidade no Partage Shopping, no local onde funcionou até alguns meses atrás uma filial do grupo francês Carrefour.

Informação publicada na coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

