Falha em sistema de banco liberou saques de R$ 1 mil para clientes

Clientes do Nubank relataram nas redes sociais que caixas eletrônicos estariam liberando até R$ 1.000 para quem não tinha limite na conta bancária, supostamente por uma falha no sistema na madrugada de sexta-feira (8).

O assunto fez o banco virar um dos temas mais comentados do dia no X (ex-Twitter).

Em nota, o Nubank informou que “uma oscilação ocorrida durante a madrugada afetou temporariamente a disponibilidade de saques, mas as operações já foram normalizadas”. O banco não detalhou, entretanto, se houve a liberação de até R$ 1.000 em saques relatada nas redes sociais.

Também há queixas de que o app do banco teria enviado notificações com aprovação de compras realizadas há várias semanas ou meses e que já foram cobradas em faturas antigas.

Outras reclamações nas redes são de duplicação de contas, valores incorretos nas faturas do cartão de crédito, falhas no funcionamento do aplicativo e dificuldades para realizar compras.

No site Downdetector, que monitora serviços online, as notificações relacionadas ao Nubank atingiram um pico às 10h desta sexta.

As principais reclamações envolviam problemas com cartão de crédito, mobile banking e Pix. As instabilidades levaram a um aumento nas buscas no Google, com termos como “bug Nubank” registrando crescimento repentino no Google Trends nas últimas horas.

Diante da repercussão, há vídeos de pessoas indo a caixas em postos de combustíveis para tentar realizar saques.

Usuários também relataram, em vídeos nas redes sociais, que diversos caixas eletrônicos foram cercados por viaturas policiais. Em um deles, um blindado da Polícia Militar do Rio de Janeiro é visto protegendo um dos caixas.

