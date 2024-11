O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério Público da Paraíba (MP-Procon), o Procon Estadual da Paraíba e os Procons Municipais de Cabedelo, João Pessoa, Santa Rita, Esperança, Cajazeiras, Alagoa Grande, Campina Grande e Sapé, se reuniram, nesta quinta-feira (7), para traçar a logística para atuação conjunta durante a Black Friday, que ocorre no dia 29 de novembro.

Participaram da reunião o diretor-geral do MP-Procon, promotor Romualdo Tadeu de Araújo Dias; a superintendente do Procon Paraíba, Késsia Liliana Dantas Bezerra Cavalcanti, e representantes dos oito Procons municipais de forma presencial e virtual.

De acordo com o diretor-geral do MP-Procon, o encontro visou aprimorar a cooperação entre as entidades e organizar uma atuação coordenada para promover um ambiente de consumo seguro e equilibrado.

O promotor Romualdo Tadeu de Araújo Dias destacou a importância de uma ação integrada para assegurar o cumprimento das normas de defesa do consumidor, assim como, da necessidade de alinhamento destes para atuação eficaz e ordenada para promoção do direitos dos consumidores, em especial, durante o período da campanha promocional denominada Black Friday, de modo a ampliar a capacidade fiscalizatória de todos os órgãos.

A superintendente Késsia Cavalcanti reforçou o compromisso do Procon Paraíba em colaborar com os demais órgãos para garantir transparência e segurança nas relações de consumo.

Uma nova reunião foi agendada para o dia 10 de dezembro, onde serão avaliados os resultados das ações implementadas e discutidos os próximos passos da atuação conjunta.