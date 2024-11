Representante da Paraíba é eleito para a nova diretoria da Afeal

No último dia 29 de outubro, a Associação Nacional dos Fabricantes de Esquadrias de Alumínio (AFEAL) elegeu sua nova diretoria, em um evento que reuniu associados de todas as regiões do Brasil em formato híbrido. O atual presidente, Filipe Gattera, foi reconduzido ao cargo para o biênio 2025-2026, assumindo o compromisso de fortalecer o setor e promover uma AFEAL mais inclusiva e diversa.

A eleição marcou um feito inédito para a Paraíba: pela primeira vez, o estado conta com um representante na AFEAL, o primeiro-secretário da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (FIEPB), Geraldo Dias foi eleito para integrar o conselho deliberativo da associação.

Isso fortalecerá a presença do setor industrial paraibano em uma entidade nacional, reforçando o potencial do segmento de esquadrias de alumínio e contribuindo para ampliar a representatividade dos fabricantes da região Nordeste, sobretudo da Paraíba.

A expectativa é a de que a nova gestão continue o trabalho de fortalecimento do setor, aumentando o número de associados e promovendo soluções para a capacitação e engajamento dos profissionais.