Indústria automobilística gerou 70 mil novos empregos no país

As fábricas de veículos geraram 70 mil novos empregos no Brasil, nos últimos 12 meses. Este foi um dos dados sobre o Desempenho da Indústria Automobilística Brasileira, divulgados nesta quarta-feira (6) pela Anfavea, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores.

O presidente da Anfavea, Márcio de Lima Leite, comenta o momento favorável da produção de veículos no Brasil.

“Outubro foi o melhor mês desde dezembro de 2014. O melhor dos últimos dez anos. Nosso volume de emplacamento supera o da Alemanha e o Brasil passa a ocupar o quinto lugar, no mundo, em termos de emplacamento”

A importação de veículos também aumentou em outubro, com 8% a mais em relação a setembro. A exportação evoluiu um pouco menos, com quase 5%, no mês passado; e apesar de ser inferior a 2023, representa o quarto mês seguido de crescimento.

Os automóveis com novas tecnologias, como os elétricos e híbridos, tiveram grande impulso neste ano, com crescimento de quase 50% em 2024.

Já o setor de veículos pesados, como os ônibus e caminhões, apresentou crescimento significativo de 42%; mas os números ainda são menores, se comparados aos de 2022. Segundo a Anfavea, o motivo foi atribuído ao alto custo do crédito no país.

A produção de ônibus, que alcançou 18.300 unidades vendidas neste ano, tem expectativa otimista para o ano que vem por causa do Projeto Caminho da Escola, do Governo Federal, que já encomendou sete mil veículos.

Márcio Leite também falou sobre a eleição de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos. Ele apontou que o país já tem uma taxa de importação elevada para automóveis, acima dos 100%, e não acredita que esse resultado eleitoral deve impactar muito o setor aqui no Brasil.