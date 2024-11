Sebrae promove em Patos debate sobre empreendedorismo de impacto

Com o propósito de estimular o crescimento dos pequenos negócios, o Sebrae/PB promoveu, nesta terça-feira (5), um encontro com a participação de empreendedores que são atendidos pelo programa Sebratec e consultorias nas áreas de gestão e inovação da instituição na cidade de Patos, na região do Sertão paraibano.

Com o tema “Empreendedorismo de impacto: negócios que transformam o mundo”, a programação teve destaque para apresentação de painel temático com empreendedores que alcançaram resultados positivos após participarem de consultorias da instituição e palestra. A proposta foi fomentar o conhecimento e contribuir com o processo de fortalecimento das empresas que atuam no território sertanejo.

De acordo com a gerente da agência regional do Sebrae/PB em Patos, Anna Stefania Rodrigues, além do foco voltado ao ambiente de relacionamento entre os empreendedores, o encontro buscou colaborar com o surgimento de ideias e estratégias voltadas à implementação de soluções inovadoras nas empresas. “Foram várias transformações que nós conseguimos realizar em diversas empresas da nossa região ao longo desse ano e essa é a missão do Sebrae. É contribuir para o crescimento, apresentar soluções e aumentar a competitividade das empresas para gerar emprego, gerar renda e com isso desenvolver também a região, disse.

O painel temático foi reservado à participação de empresários da região destacando suas histórias de superação e a consolidação de negócios no mercado. Estiveram presentes Allany Carla, proprietária da empresa atacadista de bolsas e calçados Lady Shoes, o empresário da loja Paradise Veículos, Sérgio Luiz e Charlene Albuquerque, proprietária da Clínica Vacine e Cuide.

Já a palestra ao público foi ministrada pelo empresário, Victor Hugo, que atua também como facilitador do Empretec, capacitação desenvolvida com o uso de metodologia da ONU e ofertada no Brasil através do Sebrae. Ao destacar o empreendedorismo de impacto, ele enfatizou a importância de cada empreendedor reconhecer sua própria realidade e investir em ações estratégicas.

“É bem desafiador trazer esse tema, porque muita gente fala de inovação, de negócio e de impacto. Minha última viagem foi a Boston e voltei com o conhecimento de algumas inovações para mostrar alguns exemplos de empreendedorismo de impacto fora do Brasil, mas também trazer a mensagem que qualquer empresa, de qualquer porte, de qualquer segmento, estando numa capital, centro tecnológico ou no interior, ela pode ser um negócio de impacto. Ela pode se transformar, na verdade, em uma empresa que inova e gera impacto na sociedade. Esse movimento, ele vai se proliferando cada vez mais”, enfatiza.

Sobre a inovação no ambiente empresarial, Victor Hugo considera ser importante observar as oportunidades e não perder o timing. “O empreendedor ele precisa ficar conectado às tendências, a tudo que está acontecendo no mercado e entender qual é o momento correto de inovar no seu negócio, seja do ponto de vista de tecnologia, do ponto de vista de modelos de negócios, de mercado, isso é fundamental, até porque existem outras variáveis culturais, socioeconômicas que impactam também nas inovações”, concluiu.