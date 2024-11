Crescimento elevado dos pedidos de recuperação judicial

De acordo com dados da empresa Serasa (que centraliza as informações do setor bancário), até setembro último pouco mais de 1.700 empresas já tinham pedido este ano a ´recuperação judicial´ – um aumento de 73% nas solicitações em comparação com igual período do ano passado.

Os juros altos e a inadimplência de clientes foram as justificativas que prevaleceram para essas solicitações de recuperação judicial.

Informações repercutidas na coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

