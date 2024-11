Sebrae terá campanha para incentivar compras pelos pequenos negócios nos bairros

A Paraíba tem atualmente 262.392 pequenos negócios formalizados e para valorizar essas empresas e movimentar a economia no estado o Sebrae/PB vai realizar este mês a campanha “Compre do comércio local”.

O objetivo é incentivar a população a adquirir produtos e serviços dos empreendedores que atuam nos bairros e cidades onde moram.

Do total de pequenas empresas do estado, 161.526 são Microempreendedores Individuais, 87.810 são microempresas e 13.056 são empresas de pequeno porte, de acordo com dados do Sebrae/PB.

“Dessas empresas formalizadas, estão no setor com maior número de abertura o as empresas de serviço, com 44,5%; 39,1% no comércio; e a indústria com 9,8%. Com esses números, o Sebrae vai lançar essa campanha para informar e estimular a população sobre a importância desses produtos e serviços oferecidos nas empresas locais”, explicou a analista técnica Germana Espínola.

Ela lembrou ainda que o Sebrae/PB mapeou as principais atividades econômicas desenvolvidas por esses pequenos negócios.

Conforme os números, o setor de comércio varejista de artigos de vestuários e acessórios destaca-se com 13.976 empresas.

Na sequência aparecem os empreendedores que atuam com comércio varejista de mercadorias em geral, com 12.256 estabelecimentos, e depois as pessoas que atuam com serviços de cabeleireiros, manicure e pedicure, somando 9.963 empreendedores.

“Queremos que as pessoas consumam os produtos e serviços de empreendedores que estão próximos delas, seja no bairro ou na cidade onde moram. Além disso, vamos levar capacitação, mentorias e oficinas para os empreendedores em todas as regionais com atuação do Sebrae”, acrescentou Ge rmana Espínola.

A campanha “Compre do comércio local” será realizada no período de 26 a 28 deste mês, principalmente para estimular os empreendedores a impulsionar as vendas para o período de final de ano, com oferta de presentes e serviços específicos da época.