´Festival´ dos lucros trimestrais e bilionários

O céu é sempre azul para o sistema bancário nacional.

No terceiro trimestre deste ano (de julho a setembro), o Bradesco teve um lucro líquido de R$ 5 bilhões e 200 milhões.

Fora das fronteiras nacionais, outro lucro espantoso no mesmo período: a gigante multinacional Amazon teve ganhos de 15 bilhões e 300 milhões de dólares – 55% superiores ao do mesmo período do ano passado.

* notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta segunda-feira, acesse aqui:

https://paraibaonline.com.br/arimatea-souza/noticias/remedio-amargo-para-campina-grande/