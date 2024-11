Um dos negócios da caprinocultura do Cariri da Paraíba, o Capril Extrema, da cidade de Monteiro, é destaque pela evolução, que sempre conta com o apoio do Sebrae/PB. Em agosto de 2017, Edenilton da Costa Cavalcante e a esposa, Ana Carolina Rodrigues, colocaram em prática o sonho de ter uma criação de cabras leiteiras e executam atualmente um planejamento para que o Capril chegue à condição de laticínio. Essa criação de cabras leiteiras será um dos focos da 16ª ExpoMonteiro, que acontece desta quarta-feira (6) ao domingo (10).

“A gente adquiriu esse sítio recentemente. Meu marido cuida dos animais, faz as compras, e eu ajudo no manejo da retirada do leite. Eu cuido da gestão de pessoas e do marketing da empresa. Nós não teríamos tantos bons resultados se não fossem as capacitações e parcerias que estamos fazendo. O Sebrae sempre foi nosso parceiro em consultorias e cursos onde aprendi a administrar melhor o meu negócio”, comentou Ana Carolina, que já fez curso de empreendedorismo na cidade de Prata e atualmente participa do programa Liderança Empreendedora.

O Capril Extrema conta com cinco colaboradores fixos para dar conta da extração e venda de leite. Segundo a empreendedora, eles vendem o produto, mas a pretensão é montar um laticínio, o que respaldará a genética e mostrará o manejo para os amantes da caprinocultura leiteira.

“Nós estamos planejando um laticínio, uma fábrica de ração e queremos ainda colocar pessoas treinadas para receber turistas, transformando o Capril Extrema em um local de visitação. Estamos terminando um galpão que tem capacidade para 200 animais e após esse processo faremos as novas instalações da ordem. Toda essa nova parte do empreendimento já vem sendo estudada e a partir de 2025 a gente vai começar a colocar em prática, passo a passo”, relatou Ana Carolina.

Ela acredita que ainda farão a contratação de três ou quatro pessoas a mais para trabalhar com todos os produtos que serão gerados. Ofertar mais emprego é uma das novas metas que o Capril Extrema pretende atingir. Para a gerente da agência Sebrae em Monteiro, Madalena Arruda, Ana e Edenildo são modelos dos novos empreendedores da caprinovinocultura do cariri.

“Nós temos uma diversidade muito boa de negócios da caprinocultura, como o Capril Extrema. São empreendedores organizados, interessados nas novas tecnologias, com a pegada da tradição caprina na família e todo um potencial a desenvolver. O Sebrae chega junto desse empresariado com capacitações completas, como o Liderança Empreendedora, que tem transformado a vida do produtor rural, da empreendedora que muitas vezes só tem a ajuda dos filhos para tocar uma pequena propriedade. Nós entramos nessas famílias agroecológicas e seguimos juntos, construindo os sonhos dessas pessoas”, concluiu.