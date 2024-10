No quadro Minha Aposentadoria do programa Conexão Caturité, o gerente do INSS em Campina Grande, Marcus Vinícius, respondeu às perguntas dos ouvintes sobre aposentadoria, pensões e benefícios como o BPC e o auxílio-doença.

Ele orientou uma ouvinte, explicando que seu esposo, com 35 anos de contribuição e 63 anos de idade, pode estar apto a se aposentar, mas recomendou uma simulação no aplicativo Meu INSS para verificar os valores e condições.

Marcus também ajudou outro ouvinte, que possui um empréstimo consignado, a obter informações sobre parcelas restantes e detalhou como registrar uma reclamação no site consumidor.gov.br, se necessário.

Além disso, esclareceu que o tempo médio de resposta do INSS é de 90 dias e abordou a necessidade de 15 anos de contribuição para a aposentadoria de mulheres autônomas acima de 65 anos.

Ouça aqui todas as explicações.