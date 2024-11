Governo da Paraíba lança site voltado a investidores e apresenta resultados positivos em São Paulo

Oportunidades & Investimentos, organizado pelo jornal Valor Econômico, realizado na tarde desta quinta-feira (31), na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).

Na oportunidade, também foi lançado o site invest.pb.gov.br , que reúne informações em economia e negócios, agropecuária, economia verde, turismo, polos de desenvolvimento, pesquisa e inovação, características demográficas e sociais, além do ranking de competitividade dos Estados.

Em sua apresentação, o secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão, Gilmar Martins, destacou o superávit primário do Estado e o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) da Paraíba, com projeção de ser o maior do país este ano, com uma taxa de 6,8%, com destaque para o setor de serviços, com 7,2% e 5,6% para a indústria.

Também foi destacado o rating A da Paraíba pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e rating AAA pela S&P Global Ratings.

Na apresentação do site investpb.pb.gov.br, Gilmar Martins também detalhou os dados disponibilizados para o investidor.

“Esse é um projeto que nasceu de uma sugestão da classe empresarial e é uma ferramenta que vai facilitar o acesso a dados sobre a nossa economia, a nossa produção e a nossa infraestrutura”, pontuou.

O secretário da Fazenda, Marialvo Laureano, elencou diversos incentivos fiscais na indústria, no atacado e no Polo Turístico Cabo Branco, além da atração de vários Centros de Distribuição, resultado da meta do governo de fortalecer a política de geração de emprego e renda.

“Nós reduzimos a carga tributária para que o empresário possa investir com segurança, garantindo investimentos estruturantes e a melhoria da qualidade de vida do povo e os números que mostramos na apresentação demonstram que é muito bom investir na Paraíba”, sustentou.

O empresário Rodrigo Fontanella, do grupo Alumasa, que atua no ramo de fabricação de produtos metalúrgicos e plásticos e instalou uma unidade industrial em Ingá, destacou que a logística de transporte foi fundamental para investir no estado.

“A Paraíba é o centro do Nordeste, temos benefícios fiscais, o Estado cumpre com o que fala, temos uma ligação direta com o governo e mão de obra qualificada.

A Alumasa já investiu mais de R$ 20 milhões e pretendemos investir 40 milhões, geramos mais de 400 empregos e vamos expandir ainda mais esses números”, comentou.

Ao final do seminário, o governador João Azevêdo reforçou o potencial da Paraíba para receber novos investimentos, com o olhar sempre atento para o fortalecimento das políticas públicas de inclusão social. “Nós temos potenciais em todas as regiões da Paraíba, oferecendo um ambiente seguro para o empreendedor e estamos sempre atentos para a área social, com ações na Educação, na Saúde porque o nosso foco é o cuidado com as pessoas”, afirmou.

Site Invest PB – a plataforma reúne informações importantes para os investidores nas áreas de infraestrutura, economia e negócios, agropecuária, economia verde, turismo, polos de desenvolvimento, pesquisa e inovação, características demográficas e sociais, além do ranking de competitividade dos Estados.

Na infraestrutura, os investidores poderão acesso a dados acerca de saneamento, recursos hídricos, energia elétrica, rodovias, ferrovias, gasoduto, aeroportos e aeródromos, Porto e telecomunicações.

Em economia e negócios, estão disponibilizadas informações acerca do Produto Interno Bruto (PIB); atividades econômicas; PIB per capita; empresas, pessoal ocupado e rendimento médio; emprego; e capacidade de pagamento.

Na agropecuária, podem ser encontrados dados referentes às principais atividades produtivas, a exemplo da produção pecuária, abacaxi, camarão e tilápia, galináceos e cana-de-açúcar.

No site ainda podem ser acessadas informações sobre energia eólica, energia solar, biomassa; assim como dados sobre o Polo Turístico Cabo Branco, Polo Têxtil, Polo Cerâmico Cimenteiro, Polo Mineral, Polo de Tecnologia, Polo Coureiro e Calçadista; além do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), densidade demográfica, população e área urbanizada.