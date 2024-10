Black Friday: pequenos negócios devem elaborar planejamento

Data bastante esperada pelos consumidores, a Black Friday é vista como uma oportunidade pelos pequenos negócios para ampliar suas vendas, atrair novos clientes e impulsionar o crescimento da marca no mercado.

Em 2024, a promoção será no dia 29 de novembro e para auxiliar os empreendedores o Sebrae/PB destaca algumas dicas, entre elas, a necessidade de planejamento para estabelecer metas e alcançar resultados positivos.

De acordo com a analista técnica do Sebrae/PB, Éricka Vasconcelos, esse momento costuma marcar o início da maior temporada de vendas do ano no calendário nacional, uma vez que a data costuma manter o mercado aquecido devido à proximidade das festividades de fim de ano. “A Black Friday é a época que mais gera expectativa para o ambiente de negócios e por esse motivo é preciso que as empresas se preparem. É fundamental pensar promoções, lançar atrativos e usar dessa oportunidade para destacar a marca dentro do mercado”, explica.

Sobre o planejamento, a analista técnica do Sebrae/PB enfatiza a necessidade dessa ação acontecer de forma antecipada. Uma das dicas é pensar em promoções atrativas e trabalhar esse processo com uma boa divulgação.

Neste cenário, é fundamental também que a empresa faça uma avaliação do estoque de seus produtos e defina quais ofertas podem ser colocadas em destaque.

Outra opção é preparar combos, agrupando produtos complementares e lançar descontos especiais para aumentar a curiosidade do cliente. Essa estratégia incentiva o consumidor a adquirir mais produtos e aproveitar a predisposição de compra da época. “É preciso pensar na relação com o cliente. O preço atrativo é importante, mas proporcionar uma boa experiência de compra é essencial para o processo de fidelização. Apostar em brindes, cupons ou descontos exclusivos são opções para se diferenciar dos concorrentes”, explica Éricka Vasconcelos.

Investir na divulgação

O uso das redes sociais é fundamental para atrair novos clientes e consolidar a presença digital da empresa na internet. Investir em vídeos, imagens e até mesmo no lançamento de códigos com descontos para produtos ou serviços é uma das dicas.

Neste momento, outro ponto estratégico é usar da oportunidade para engajar novos seguidores e ampliar a rede de potenciais clientes. Independente da empresa ter espaço físico, a divulgação no ambiente digital deve ser considerada para impulsionar o desenvolvimento de estratégias de atração do público.

Atendimento

Por fim, essa última dica é essencial. Para vender bem, o atendimento da empresa precisa ter qualidade. Preparar os colaboradores, estabelecer uma boa comunicação e atender de forma eficiente, todos esses aspectos devem ser alinhados ao trabalho de organização. No caso do atendimento online, essa ação precisa acontecer com a entrega de respostas rápidas e mensagens que transmitam atenção aos clientes.