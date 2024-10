Considerado como método de pagamento seguro e rápido, o Pix tem ganhado cada vez mais espaço no ambiente de negócios desde o seu lançamento pelo Banco Central. Na Paraíba, segundo dados da oitava edição da “Pesquisa Pulso dos Pequenos Negócios”, produzida e divulgada pelo Sebrae, 99% dos pequenos negócios aceitam o sistema como forma de pagamento para os seus clientes.

O percentual apontado pela pesquisa na Paraíba supera o índice nacional de 96% e os próprios números registrados nas demais unidades da federação da região Nordeste. Em 2023, uma outra edição deste mesmo levantamento já revelava o Pix como a principal forma utilizada para pagamento entre os clientes de pequenos negócios no estado.

Conforme a analista técnica do Sebrae/PB, Nelijane Ricarte, o método do Pix é uma forma de transação financeira revolucionária, que possibilitou o acesso simplificado para consumidores e donos de pequenos negócios. Segundo ela, essa nova forma de pagar e receber se caracteriza pela agilidade e seu funcionamento 24 horas.

“Com o dinheiro caindo na conta quase que de imediato e o sistema funcionando todos os dias da semana, de segunda a domingo e sem interrupção. Isso revolucionou e facilitou muito o acesso, gerando também a inclusão de pequenos negócios que aderiram a essa forma de pagamento”, comentou.

Ainda de acordo com os dados, considerando o período dos últimos 30 dias, 37% dos donos de pequenos negócios registraram o faturamento entre 25% e 50% através de transações pelo Pix em seus empreendimentos. Outros 17% disseram que o faturamento através do uso do sistema ficou entre 51% e 75% dos valores recebidos, enquanto 19% faturaram mais de 75%.

Outra informação revelada pela pesquisa é sobre o recebimento de valores de seus clientes e o modelo de conta financeira usado. Neste cenário, 55% dos empreendedores responderam que os recursos caem diretamente em uma conta para pessoa jurídica (PJ), enquanto 34% utilizam conta bancária para pessoa física ou do dono ou sócio da empresa.

Nesta edição, a pesquisa “Pesquisa Pulso dos Pequenos Negócios” entrevistou 6.190 pessoas em todos os 26 Estados e no Distrito Federal. Desse total, 57% dos respondentes são identificados como microempreendedores individuais (MEIs), 35% donos de Microempresa (ME) e 8% inclusos na categoria de Empresa de Pequeno Porte (EPP).

O levantamento, que é identificado pelo modelo quantitativo, teve aplicação entre o período de 27 de agosto a 2 de setembro de 2024. O intervalo de confiança é de 95% e o erro amostral de até 1%.