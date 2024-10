Campina Grande tem mais um mês de saldo positivo na geração de empregos, aponta Caged

Comprovando que Campina Grande segue com crescimento na movimentação econômica, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) aponta que a cidade teve mais um mês de saldo positivo na geração de empregos.

A atualização referente ao mês de setembro contabiliza mais 940 postos de trabalhos gerados no município, resultado de 3.890 contratações, ante 2.950 desligamentos.

Este é o 8º mês consecutivo de saldo positivo de Campina no Caged. O acumulado de novos empregos no ano é de 4.104. Ao todo, atualmente, a cidade conta com 107.324 postos de trabalho formais, 16.341 deles gerados de janeiro 2021 até aqui.

Neste mês, a alta foi puxada pelo setor de Serviços, que teve um saldo de 640 novos empregos gerados.

“Seguimos avançando na geração de empregos, o que comprova que Campina segue no rumo certo. Além do fortalecimento do potencial atrativo de empresas da cidade, vale lembrar também o esforço da gestão em fortalecer o empresário local, dando apoio não só com benefícios fiscais, mas até mesmo na cessão de terrenos para ampliação de seus polos”, celebrou Tâmela Fama, secretária de Desenvolvimento Econômico do município.

Potencial Empreendedor

Campina Grande também se destaca na abertura de novos negócios. De acordo com informações do Painel do Mapa de Empresas da plataforma ‘gov.br’, somente no mês de setembro, Campina Grande registrou a abertura de 551 Microempresas. Em 2024, a soma já chega a 4.648.

“Essa é uma outra vertente que precisamos analisar ao obter atualizações do Caged. Muitos dos desligamentos registrados a cada mês se convertem em abertura de empreendimentos próprios. Pessoas que aproveitam o recebimento de contas trabalhistas para investir em algo seu. Por tanto, até mesmo as demissões se mostram de efeito mínimo na nossa economia”, completou Tâmela.