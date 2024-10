No quadro “Minha Aposentadoria” do programa Conexão Caturité, Marcus Vinícius, gerente regional do INSS em Campina Grande, destacou benefícios específicos para mulheres no tratamento contra o câncer de mama, em alusão à campanha Outubro Rosa.

Ele explicou que esses segurados do INSS têm direito ao auxílio-doença, agora chamados de benefício de incapacidade temporária, sem necessidade de carência de 12 meses de contribuição.

Em caso de incapacidade permanente, eles podem solicitar a aposentadoria por invalidez, com majoração de 25% para quem precisa de cuidados permanentes.

Marcus também abordou o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e outros direitos assistenciais, incluindo isenção de Imposto de Renda e quitação de financiamento habitacional para pacientes com câncer.

Ouça o podcast completo aqui.