Presidente da FIEPB faz avaliação do B20 Summit Brasil

“Muito importante participar do B20, porque tivemos a oportunidade de debater os temas prioritários para ampliar a participação da indústria brasileira no mercado global. Importante ainda mais pra indústria paraibana acompanhar essas recomendações, pensando na competitividade de mercado interno e externo”. Assim definiu o presidente da FIEPB, Cassiano Pereira, o B20 SUMMIT BRASIL.

O evento aconteceu em São Paulo e entre as autoridades presentes, estiveram o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Jorge Lima, representando o governador, Tarcísio de Freitas, o presidente da CNI, Ricardo Alban, o presidente da FIESP, Josué Gomes, o presidente do Conselho Nacional do SESI, Fausto Augusto Júnior, o presidente do Sebrae Nacional, Décio Lima e a presidente do Conselho de Administração da Magazine Luiza, Luiza Trajano.

O Conselho Consultivo do B20 Brasil – fórum empresarial do G20 – tratou a descarbonização, a bioeconomia e o desenvolvimento do mercado de carbono como elementos essenciais para ampliar a inserção competitiva do Brasil no mercado mundial, os temas foram apresentados como prioridade pelo presidente do conselho e da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Ricardo Alban.

A proposta do B20 Summit Brasil foi estimular discussões entre empresários e entidades setoriais, além de representantes do poder público, sobre as 24 recomendações que levarão ao G20, o grupo das maiores economias do mundo, em diferentes áreas, para além da tecnologia.