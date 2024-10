Divaildo Júnior assume coordenação da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação no Nordeste

O presidente do Sindicato Empresarial de Hospedagem e Alimentação de Campina Grande (SindCampina), Divaildo Bartolomeu de Lima Júnior, assumiu na última sexta-feira, 25, a coordenação da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação (FBHA) na região Nordeste. A indicação do campinense foi dos presidentes de sindicados estaduais da região.

A Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação é uma das maiores entidades sindicais do país e tem representação nos principais órgãos, entidades e conselhos do setor empresarial e turístico do Brasil, tais como o Conselho Nacional de Turismo (CNT), do Ministério do Turismo, ou o Conselho Empresarial do Turismo (Cetur) da CNC, presidido pelo presidente da FBHA, Alexandre Sampaio.

“Recebo essa nova missão com o senso da responsabilidade que representa, mas também com a certeza que, unido a todos que fazem o segmento e que integram a FHBA, haveremos de realizar um bom trabalho em prol do setor em todo o Nordeste”, comentou Divaildo Júnior.

Ele também agradeceu a confiança dos presidentes dos sindicatos na região e da direção da FBHA.

“A confiança do segmento é uma honra e espero corresponder à altura. Formamos um segmento que gera emprego, renda e divisas para o poder público e, no entanto, enfrentamentos uma série de desafios e percalços que nos desafiam e estaremos de mãos dadas para essas lutas”, concluiu.