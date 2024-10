HUB Farol Digital e Sebrae/PB promovem evento gratuito para startups e empresas

Acontece nesta segunda-feira (28), às 18h, em João Pessoa, o Conexões Empreendedoras, evento voltado para o fortalecimento do ecossistema empreendedor e promoção da formação empreendedora para empresas e startups locais. Realizado pelo HUB Farol Digital, o evento é gratuito e recebe apoio do Sebrae/PB.

Durante o evento ocorrerá apresentação de pitches, palestras sobre tendências empreendedoras e discussões com desafios propostos por parceiros estratégicos, como a Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia de João Pessoa (Secitec) e a Companhia de Águas e Esgoto da Paraíba (Cagepa).

“Um encontro transformador para empresas, startups e empreendedores em João Pessoa que buscam inovar e expandir suas oportunidades de negócio. Com uma proposta colaborativa e focada no desenvolvimento de parcerias estratégicas, no evento os participantes terão a chance de apresentar seus projetos em pitches de negócios, assistir a uma palestra inspiradora e debater sobre as principais tendências e desafios do mercado”, explicou Rafaella Catão, analista técnica do Sebrae/PB.

O professor do IFPB e liderança voluntária do HUB Farol Digital, Jaildo Tavares, destacou que o Conexões Empreendedoras permitirá que empreendedores interajam diretamente com grandes parceiros, ampliem suas redes de contatos e busquem soluções inovadoras para os desafios reais do mercado. “Será uma excelente oportunidade para empresas e startups que desejam crescer e se destacar”, frisou.