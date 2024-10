Governador se reúne com empresários de Campina Grande e define investimentos

O governador João Azevêdo recebeu, nesta sexta-feira (25), no Escritório de Representação do Governo, em Campina Grande, representantes do setor industrial, ocasião em que tratou de investimentos na infraestrutura dos distritos industriais do município e de estudo de viabilidade para a criação de um novo Distrito, com o objetivo de ampliar o número de empresas, fortalecer os empreendimentos já existentes e promover a geração de emprego e renda.

Na oportunidade, o chefe do Executivo estadual ressaltou o trabalho do governo para garantir um ambiente favorável de negócios. Ele também autorizou a Secretaria da Infraestrutura e dos Recursos Hídricos a executar serviços de recapeamento asfáltico nas vias já pavimentadas e a realização de estudo financeiro, por parte da Companhia de Desenvolvimento da Paraíba (Cinep), das obras de drenagem e pavimentação nos distritos, de acordo com projetos em elaboração.

“A Paraíba tem se destacado pela capacidade de investimentos, pela segurança jurídica, geração de emprego e relação institucional para que a partir do diálogo possamos fazer com que as coisas aconteçam”, frisou.

O gestor destacou também que a Paraíba tem a maior projeção de crescimento do PIB do país, com destaque para o setor da indústria, com previsão de 5,6%.

Os empresários que participaram da reunião agradeceram ao governador João Azevêdo pelo diálogo com o segmento e evidenciaram os investimentos do governo na cidade, a exemplo da construção do Centro de Convenções e do Arco Metropolitano.

Participaram da reunião o vice-governador Lucas Ribeiro; os auxiliares da gestão estadual Rosália Lucas (secretária do Turismo e do Desenvolvimento Econômico), Deusdete Queiroga (secretário da Infraestrutura e dos Recursos Hídricos), Marialvo Laureano (secretário da Fazenda), João Paulo Freire (secretário executivo da Articulação Política), Rômulo Polari (presidente da Companhia de Desenvolvimento da Paraíba – Cinep) e Ronaldo Guerra (chefe de Gabinete do Governador).

Também estiveram presentes os empresários Manoel Gonçalves de Melo, João Laulo Rocha, Thiago Almeida Rocha, Sandro Farias, Antônio Olegário, Laryssa Gouveia, Flávio Guedes, Péricles Felinto, Geraldo Dias, Matheus Almeida Rocha , José Bonifácio Leite, Lamir Motta Filho e Felipe Lago.