Veja onde comprar gasolina mais barata em João Pessoa

A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de João Pessoa encontrou diferença de R$ 0,51 no preço da gasolina comum na Capital para pagamento à vista em pesquisa comparativa para preços de combustíveis. O menor preço praticado é de R$ 5,58 (Seixas Petróleo – Penha) e o maior é de R$ 6,09, preço encontrado em sete postos para pagamento à vista.

Para pagamento no cartão, o litro da gasolina comum está sendo comercializado entre R$ 5,99 e R$ 6,15. Já no produto aditivado, os preços oscilam entre R$ 5,98 (cinco postos) e R$ 6,33 (Maxi – Oitizeiro), diferença de R$ 0,35 e variação de 5,9%. O levantamento do Procon-JP foi realizado em 115 postos no dia 22 de outubro.

Álcool – O álcool apresentou aumento de preço em relação à semana passada, saindo de R$ 4,18 para R$ 4,25 (Mastergás – Epitácio), com o maior permanecendo em R$ 4,79 (Opção – Alto do Mateus), para pagamento à vista. O etanol está com variação de 12,7% e diferença de R$ 0,54.

Diesel S10 – O Procon-JP mostra, ainda, que o menor preço do diesel S10 praticado na Capital é de R$ 5,57 (Almeida – Paratibe). Já o maior preço foi encontrado a R$ 6,19 (D&D – Bairros dos Estados e Freeway – Miramar), uma diferença de R$ 0,62, se o pagamento for à vista.

Diesel comum – O diesel comum vem mantendo o menor preço há seis semanas e está sendo encontrado a R$ 5,49 (Independência – Tambiá e Ranieri Mazilli – Cristo). O maior preço foi encontrado a R$ 5,89 (Pichilau Gauchinha – Distrito Industrial).

GNV – O Gás Natural Veicular (GNV) manteve o mesmo menor preço em relação à pesquisa anterior: R$ 4,99 (Postos Bancários – Bancários e Z – Jardim Cidade Universitária), com o maior reduzindo de R$ 5,89 para R$ 5,09 (onze postos).