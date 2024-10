Dona do Magazine Luíza: combate à desigualdade é responsabilidade do empresariado

A empresária Luiza Helena Trajano, presidente do conselho de administração do Magazine Luiza, disse nesta quinta-feira (24) a uma plateia de empresários que combater a desigualdade e a foma é responsabilidade não apenas dos governos, mas também do setor privado.

A fala aconteceu no B20 Summit Brasil 2024, durante painel que discutiu a importância de se investir no desenvolvimento do capital humano. O evento acontece em São Paulo até esta sexta (25) e reúne empresários do grupo de países que compõem o G20.

“A fome, a desigualdade, não é uma responsabilidade só do governo. É uma responsabilidade de todos nós que estamos nesta sala”, disse Trajano.

A empresária criticou a falta de oportunidade nas empresas e defendeu a participação do setor privado na formação e atualização dos profissionais. Ela citou como exemplo a mudança que aconteceu no Magalu com a digitalização da empresa.

Segundo ela, havia uma equipe grande que antes vendia crediário para os clientes nas lojas físicas.

O aumento das compras no ambiente digital, porém, eliminou uma equipe inteira de pós-venda.

Em compensação, a digitalização gerou a necessidade de deslocar essas pessoas para os centros de distribuição que agilizaram as entregas dos produtos.

Por isso, para Trajano, não há necessidade de demitir os funcionários mesmo com o fim de certas funções, já que é possível, por meio de treinamento, realocar as pessoas de uma posição antiga para uma nova área.

“Nós temos que dizer que não vai ter desemprego”, disse. “Essa mudança é muito importante e exige aumento de nível de consciência, exige treinamento, exige a participação do CEO, do presidente da empresa, do governo”, completou.

Trajano afirmou que o empresariado precisa se conscientizar de que o mundo atual não é o mesmo de antigamente e o consumidor tem novas demandas. Além de demandar preço baixo, as pessoas que compram pela internet também querem velocidade.

“Dez anos atrás eu nunca pensava nisso, que você falava em 30 dias para entregar. Hoje você tem que falar em uma hora”, disse.

O B20 Summit Brasil 2024 discute assuntos relacionados ao combate à fome e à pobreza, soluções para emergências climáticas e governança internacional. Antes do evento, empresários de diversos setores que fazem parte do G20 assinaram um documento com recomendações ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

*STÉFANIE RIGAMONTI/folhapress