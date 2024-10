Dados: Patos concentra mais de 9,5 mil empresas ativas

Considerado como município-polo para a região do sertão paraibano, Patos completa nesta quinta-feira (24), 121 anos de elevação à categoria de cidade. Mais do que um marco histórico, a data é lembrada pela forma de como o desenvolvimento econômico impulsionou a expansão do crescimento urbano ao longo das últimas décadas e concentra atualmente 9.544 empresas no mercado local, conforme levantamento da Usina de Dados do Sebrae/PB.

Ainda de acordo com os dados, 96,2% das empresas ativas do município são identificadas como pequenos negócios, que contribuem para o desenvolvimento sustentável do empreendedorismo e geram novas oportunidades. Foi neste cenário que o empresário pernambucano de São José do Egito, Vinícius Cavalcanti, optou por empreender na cidade. Ele cursou graduação na área de fisioterapia em uma faculdade particular em Patos e depois retornou para abrir o próprio negócio.

“Eu já conhecia Patos por ter cursado faculdade aqui. Com um ciclo de amizades estabelecido e ciente do seu potencial econômico, que atrai dezenas de pessoas de outros municípios circunvizinhos, decidi empreender em 2017 no ramo de papelaria, fundando a Livraria e Papelaria Livropel. Na época, por perceber uma lacuna nesse setor em função do porte da cidade”, explica.

Antes de buscar o empreendedorismo como alternativa para o crescimento em seus sonhos, Vinicius Cavalcanti revela que trabalhou na área de saúde como fisioterapeuta e iniciou uma nova graduação no curso de medicina, não chegando a concluir. “Decidi dedicar-me ao empreendedorismo e, posteriormente em 2023, outro segmento despertou minha atenção na cidade: alimentação e entretenimento. Fundei o Cheers Empório, que se consolidou no mercado em pouco tempo, oferecendo desde produtos acessíveis até pratos de alta gastronomia”, conclui.

Considerando o recorte das atividades econômicas presentes no mercado patoense, o levantamento do Sebrae/PB mostra uma predominância do segmento do comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. Já em relação aos setores, serviços se destaca na economia do município, representando 48,3% dos empreendimentos com situação ativa.

De acordo com a gerente da agência regional do Sebrae/PB em Patos, Anna Stefania Rodrigues, o ambiente econômico da cidade se destaca pelo amplo campo de oportunidades, o que contribui de forma positiva para atrair investidores e empreendedores.

“Nossa localização é estratégica, aliada a uma rica tradição comercial e uma comunidade vibrante, que cria um cenário ideal para quem deseja empreender. A diversidade de setores, desde o comércio, agricultura, indústria, serviços, oferece também inúmeras possibilidades para quem está disposto a inovar e contribuir com o desenvolvimento econômico”, disse.