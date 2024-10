BNB oferta investimentos aos minimercados de Patos para inovação

Considerado um setor lucrativo e em crescimento, os minimercados possuem características em comum: espaços de até 100m², dois pontos de caixas registradores e até quatro funcionários trabalhando no empreendimento. Os “mercadinhos” conquistam a clientela pela variedade de produtos à disposição e pela proximidade das residências dos consumidores.

Para tornar esse modelo de negócio cada vez mais rentável, o Banco do Nordeste reuniu 52 participantes da região de Patos, no início do mês de outubro, e destacou soluções financeiras para inovação da atividade.

O encontro mobilizou representantes da Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado da Paraíba (Fecomércio-PB), além do Sindicato do Comércio Varejista de Patos (SINCOVEP), a Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL-Patos), e a Associação Comercial e Industrial de Patos (ACIAP).

Na oportunidade, o público conheceu medidas consideradas inovadoras, como a implementação de sistemas de minigeração de energia fotovoltaica, a instalação de softwares para melhor controle do fluxo de clientes e a instalação de câmaras frigoríficas para melhor conservação de produtos perecíveis.

O agente de Desenvolvimento do BNB, Thiago Medeiros, atua no Programa de Desenvolvimento Territorial (Prodeter) Minimercados de Patos, e elencou a inovação e fortalecimento do associativismo como caminhos para a estruturação de uma cadeia produtiva no interior do estado.

Com a consolidação de um grupo de empreendedores de minimercados, por exemplo, é possível negociar com fornecedores o abastecimento desses pontos comerciais.

“Aproveitamos o momento para destacar o potencial do associativismo e o crédito para investimentos considerados inovadores ao comércio dos minimercados. Nosso objetivo é capacitar esses empreendedores para que possam aprimorar suas atividades, com crédito qualificado para gerar mais empregos e crescimento na região”, destacou o agente de Desenvolvimento.

Em toda a área de atuação do Banco do Nordeste, o Prodeter já atendeu, desde que foi implementado em 2016, mais de 7.500 participantes, em 116 Planos de Ação Territorial (PATs) e 88 territórios do Nordeste.

Especificamente em Patos, alto sertão da Paraíba, a iniciativa tem foco em modernizar minimercados, permitindo que os empresários invistam em melhorias, como câmaras frigoríficas e sistemas de energia solar, resultando em maior eficiência operacional.