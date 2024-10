PBGás: expansão da rede vai atender Cabedelo e o Polo Turístico Cabo Branco

A Companhia Paraibana de Gás (PBGás) celebra, nesta sexta-feira (25), 30 anos de existência desempenhando um papel fundamental na economia da Paraíba com a diversificação da matriz energética aliada ao desenvolvimento econômico e sustentável da Paraíba.

Ao longo de três décadas, a Companhia responsável pela distribuição de gás natural canalizado no estado da Paraíba celebra muitas conquistas como mais de 32 mil clientes conectados ao gás canalizado, 39 indústrias, 35 postos que fornecem Gás Natural Veicular (GNV) e cerca de 380 km de rede de gasodutos em 16 municípios paraibanos.

Para o futuro, a PBGás quer ir mais longe com investimentos de cerca de R$ 35 milhões até 2026 para oferecer infraestrutura energética para o Polo Turístico Cabo Branco, para o município de Cabedelo, para o Polo Industrial de Caaporã e na expansão da rede de gás canalizado em João Pessoa e Campina Grande.

Para celebrar os 30 anos, um evento está programado para esta sexta-feira para homenagear colaboradores, autoridades e acionistas da empresa e o lançamento da Revista alusiva aos 30 anos da PBGás e do vídeo Institucional: O gás que faz história na Paraíba.

O diretor presidente da PBGás, Jailson Galvão, destacou que desde a criação da Companhia, em 1994, e o início das operações em 1995, ela desenvolve ações para implantar a infraestrutura energética necessária para o fornecimento do gás natural aos seus clientes e em estreita sintonia com as questões socioambientais e seus resultados financeiros.

“A companhia chega aos 30 anos com avanços significativos no mercado do varejo. Hoje ultrapassamos a marca dos 32 mil clientes conectados ao gás canalizado nos segmentos residencial e comercial, veicular e industrial em uma curva ascendente, principalmente nos últimos anos. O gás natural é, dentro da vertente da transição energética, um combustível alinhado com a questão da uma sociedade de baixo carbono, e que se incorpora a esses projetos turísticos modernos que se instalam, por exemplo, no Polo Turístico Cabo Branco. O gás natural é um aliado da sustentabilidade”, observou.

O diretor técnico Comercial, Fábio Mariz Maia, disse que a PBGás chega aos 30 anos com muito a ser comemorado, como o crescimento dos mercados residencial e comercial com a conquista de 25 mil usuários nos últimos 10 anos e a construção de 105 novos km de rede de gasodutos. “Para o ano de 2025 estamos focados em chegar ao Porto de Cabedelo atendendo ao Moinho Dias Branco e também aos Resorts em implantação no Polo Turístico Cabo Branco”, adiantou.

O diretor administrativo financeiro, Thiago Romero, destacou que todos esses avanços não seriam possíveis sem o apoio dos acionistas, clientes e, principalmente pelo empenho e comprometimento dos seus colaboradores para o fortalecimento e a melhoria contínua dos serviços oferecidos aos paraibanos. “E continuaremos firmes no propósito de contribuir de forma decisiva para o desenvolvimento energético e econômico do Estado da Paraíba”, frisou.

História – Em 25 de outubro de 1994, a PBGás foi fundada sob forma de economia mista atendendo à lei estadual n° 5.680/92. Sua operação foi iniciada em 1995 com 10 indústrias que já operavam com o gás fornecido pela Petrobras.

Como empresa de economia mista, a PBGás é formada atualmente por dois sócios, sendo eles o Estado da Paraíba (acionista controlador) e a Mitsui Gás e Energia do Brasil, que é de capital privado. A nova composição das ações ordinárias da companhia paraibana de gás é a seguinte: 75,5% do Estado da Paraíba e 24,5% da Mitsui Gás e Energia do Brasil.