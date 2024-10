João Pessoa sedia 4º Festival Brasil Cachaças

A quarta edição do Festival Brasil Cachaças teve início nesta quarta-feira (23), em João Pessoa, com o IV Seminário Cachaças do Brasil. O evento recebe o apoio do Sebrae/PB e segue até o sábado (26) com rodadas de negócios, visitações e atrações culturais, promovendo toda a cadeia produtiva da cachaça nacional. O estado da Paraíba é o segundo maior produtor da bebida no Brasil, com cerca de 25 milhões de litros produzidos anualmente.

O analista técnico do Sebrae e gestor nacional da Cadeia da Cachaça, Warley Henrique, participou do evento e ressaltou que a Paraíba é modelo para o país na produção da bebida, principalmente por possuir uma cadeia produtiva que integra várias atividades econômicas, a exemplo do turismo, cultura e gastronomia. Ele afirma que a pretensão é levar este modelo para a nacional, coletar boas práticas principalmente sobre impacto gerado nos pequenos negócios e ter um olhar especial para o estado em 2025.

“O Sebrae Nacional está presente no Brasil Cachaças com muito entusiasmo, para junto dos colegas aqui do Sebrae/PB, entender como podemos apoiar os pequenos negócios que atuam na produção de cachaça. Fazer com que esse produto, que é tipicamente brasileiro, consiga ter mais qualidade, melhor produtividade e mais renda, especialmente para o pequeno produtor, que é o nosso público. Participar deste evento, conhecendo toda a cadeia, os parceiros, certamente a gente consegue melhor estruturar nossas estratégias para que a cadeia da cachaça brasileira seja cada vez mais forte, pujante e faça a diferença”, afirmou Warley Henrique.

A organizadora do evento, Fernanda Melo, lembrou que a Paraíba é o destino de maior consumo de cachaça do mundo e que o destilado carrega com si valores sociais, antropológicos, culturais, históricos e econômicos. “Temos a expectativa de que todos façam ótimos negócios. A gente tá trazendo o maior colecionador de cachaças em miniatura do mundo, são 12 confrarias participantes e representantes de 18 estados”, disse.

O gerente da agência regional do Sebrae/PB em João Pessoa, Franco Fred, explicou que a instituição realiza um trabalho contínuo junto aos produtores, através de consultorias. Ele explicou que no Brasil Cachaças haverá um estande onde estarão concentradas as cachaças produzidas na Paraíba, com 22 engenhos e mais de 40 marcas envolvidas e, pela primeira vez, o salão do queijo foi agregado ao evento, com exposição do produto.

A abertura oficial do Festival Brasil Cachaças teve a presença também do secretário de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca, Joaquim Hugo; do superintendente do Senar Paraíba, Sérgio Martins; do secretário do Empreendedorismo, Fabrício Feitosa; do presidente da Associação Nacional de Produtores de Cachaça de Qualidade, Roger Sejas e do presidente da Diretoria Executiva do Instituto Brasileiro da Cachaça, Carlos Lima.

Missão internacional – Uma parceria entre o Sebrae/PB e a Fecomercio/PB viabilizou a vinda de uma comitiva de Portugal para conhecer a produção de cachaça na Paraíba. “Tivemos uma missão internacional de Portugal e agora eles retornam aqui à Paraíba para visitas técnicas aos nossos engenhos e analisar possibilidades para negócios internacionais. Também estamos com compradores nacionais que também estão visitando os engenhos, com a possibilidade de distribuir esse produto no Brasil e no exterior”, explicou Franco Fred.

Confira programação para os próximos dias

Quinta-feira (24)

Encontro Empresarial – Cachaças do Brasil

Evento para Público Empresarial (setor produtivo da Cachaça)

Local: Espaço Cultural

Horário: A partir das 15h

Sexta-feira (25)

Feira das Melhores Cachaças do Brasil

Evento Aberto ao Público em Geral (visitantes)

Local: Espaço Cultural

Horário: A partir das 14h

Sábado (26)

Feira das Melhores Cachaças do Brasil

Evento Aberto ao Público em Geral (visitantes)

Local: Espaço Cultural

Horário: A partir das 14h