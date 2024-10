Caged mostra crescimento das demissões voluntárias

O número de trabalhadores que pediu demissão no Brasil de forma voluntária é recorde, segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).

Até agosto último, chegou a quase 8 milhões e 200 mil pedidos em 12 meses.

No presente, a rotatividade no país está em 34,74%. Ou seja, cerca de um terço da força de trabalho foi renovada no período de um ano.

*informações publicadas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

