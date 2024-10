Alessandro fala sobre destinos de Réveillon e a situação dos voos em Campina

Em sua coluna “Pé na Estrada”, neste sábado, o agente de viagens Alessandro Sousa, titular da Rádio Caturité FM, apresentou dicas valiosas para quem está apresentando as festas de final de ano, especialmente o Réveillon.

Sousa destacou a diversidade de opções para os amantes do litoral e as dificuldades enfrentadas pelo setor aéreo em Campina

Para quem deseja passar a virada do ano à beira-mar, Sousa comentou sobre a popularidade das praias do Nordeste e do Rio de Janeiro.

“A gente tem, por exemplo, toda uma faixa litorânea para quem ama o litoral, aquele famoso Réveillon à Beira-Mar, e no Nordeste você tem uma vantagem: de Porto Seguro até o Ceará, às pessoas prestigiam muito”, afirmou o especialista .

Embora a Bahia não seja tão procurada pelo público local, Sousa enfatizou que o litoral baiano é bastante requisitado nessa época do ano.

“Aqui, nós não temos o hábito de prestigiar tanto a Bahia, mas o litoral baiano tem uma demanda altíssima no período de Réveillon. Então, para quem quiser uma segunda opção fora de Natal e Luís Correia, a faixa litorânea do Nordeste é bem aplicada “, destacou.

No entanto, ao tratar sobre o cenário local, Sousa trouxe uma visão preocupada sobre a oferta de voos no aeroporto João Suassuna, em Campina Grande.

“Com relação ao nosso aeroporto, eu diria que a situação atual em que a Azul se encontra não é nada favorável para nós. A maior oferta de voos era da Azul, e infelizmente, não há perspectiva de voos extras agora no fim do ano. Apenas um pequeno incremento de malha por necessidade mesmo, já que a demanda é alta, mas a quantidade de voos é muito baixa”, explicou o agente.

Assista o vídeo: