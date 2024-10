Secovi-PB discute impacto da taxa Selic no setor imobiliário

No quadro “Mercado Imobiliário” do programa Conexão Caturité, Érico Feitosa, presidente do Secovi-PB, discutiu o impacto do aumento da taxa Selic no setor.

Ele destacou que a Caixa Econômica Federal anunciou mudanças significativas, como a redução do percentual de financiamento para imóveis.

Na tabela Sac, o financiamento cairá de 80% para 70%, e na tabela Price, de 70% para 50%.

Essas mudanças podem dificultar o acesso à moradia, especialmente para quem tem menos recursos.

Érico também alertou sobre o peso dessas taxas em financiamentos de longo prazo.

Ouça o podcast completo e saiba mais.