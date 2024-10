Veja onde encontrar pão francês mais barato em João Pessoa

A Autarquia de Proteção e Defesa do Consumidor da Paraíba (Procon-PB), através do Setor de Pesquisa e Estatística, realizou no dia 16 de outubro de 2024 uma pesquisa sobre preços de pão e farinhas de trigo, em virtude do “Dia do Pão”.

Foram pesquisados 17 itens entre pão francês, farinha de trigo com fermento e farinha de trigo sem Fermento, em 11 estabelecimentos localizados em João Pessoa.

Na pesquisa realizada nos supermercados o preço do quilo do pão francês obteve variação de 65,89%, com valores a partir de R$ 11,99 (Mega Atacarejo – Paratibe) a R$ 19,89 (La Torre – Torre), tendo uma diferença de R$ 7,90 ao consumidor.

Referente ao quilo da farinha de trigo com fermento, a marca Boa Sorte se destacou com uma variação em torno de 92,54%, e preços de R$ 3,89 (Atacadão – Geisel) a R$ 7,49 (Carrefour – Bancários), uma diferença de R$ 3,60 entre os estabelecimentos.

No item da farinha de trigo sem fermento, a marca Dona Benta (1Kg), cuja variação obtida foi de 95,93%, e preços de R$ 4,18 (Assaí Atacadista – Estados) a R$ 8,19 (Carrefour – Bancários), uma diferença ao consumidor que pesquisar de R$ 4,01.

