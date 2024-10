Gerenciar os recursos do próprio negócio e não misturar despesas pessoais com as da empresa. Essa dica é fundamental para manter as finanças divididas e simplificar o processo de gestão para quem atua no ambiente de negócios ou pretende empreender. Neste contexto, o Sebrae/PB destaca a criação de conta bancária pessoa jurídica (PJ) como uma alternativa que pode ser estratégica para garantir mais eficiência e melhor controle.

De acordo com o analista técnico do Sebrae/PB, Ferdinando Félix, a conta PJ se diferencia não apenas por ser cadastrada com os dados do CNPJ da empresa, mas por possibilitar também um maior acesso em transações financeiras e operações no mercado. “Esse tipo de conta facilita o processo de gestão da empresa e permite operações com propostas diferenciadas para empréstimos, financiamentos, convênios de arrecadação e cobrança, aplicações financeiras, entre outros serviços que são ofertados pelas instituições. Isso acaba gerando mais vantagens para o dono do negócio e facilita a análise das informações de valores”, explica.

Para evitar cobranças inesperadas, o analista técnico do Sebrae/PB lembra que o empreendedor precisa ficar atento ao momento da abertura da conta PJ e verificar todas as informações de custo como tarifas de manutenção, volume de transações permitidas e taxas que podem ser associadas ao serviço. “O Sebrae disponibiliza um time de especialistas que pode orientar tecnicamente e apresentar as soluções mais adequadas para o seu negócio, bem como retirar todas as dúvidas empresariais, financeiras e de inovação de maneira gratuita, seja presencial e online”, disse Ferdinando Félix.

Quem é MEI precisa ter conta PJ?

Quem é microempreendedor individual (MEI) não tem a obrigatoriedade de ter uma conta PJ, mas pode realizar a abertura do serviço utilizando os seus dados e aproveitar os diversos benefícios que estão associados a essa opção.

No que se refere à gestão de finanças, Ferdinando Félix enfatiza a necessidade de monitorar o fluxo de recursos, independente da categoria do empreendimento, e adotar ações buscando a preservação da saúde financeira da empresa. “Para uma boa gestão financeira e um controle eficiente das finanças é fundamental saber diferenciar as movimentações que serão realizadas e observar as entradas e saídas de recursos”, concluiu.

Para realizar a abertura de uma conta bancária PJ é necessário apenas buscar uma instituição financeira com cadastro no Banco Central e solicitar atendimento. O serviço é disponibilizado mediante apresentação da documentação da empresa e análise de informações como CNPJ e dados financeiros do responsável.