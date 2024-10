Produtores rurais da Paraíba atendidos pelo Sebrae estão participando da 18ª edição da Convenção Paraibana de Supermercados (Consuper), que começou nesta segunda-feira (14), em João Pessoa. O evento é tradicional no calendário do varejo e atrai empresários do setor supermercadista do Norte/Nordeste.

Os empreendedores paraibanos que participam do evento receberam apoio do Sebrae/PB para expor seus produtos e conquistar novos clientes do setor a partir de rodadas de negócios. A expectativa é que a Consuper alcance um volume de cerca de R$ 300 milhões em novos negócios, feitos durante a feira e prospectados para os meses seguintes.

“É um evento que fortalece um dos segmentos mais importantes do nosso país que são os atacadistas. Gerando emprego, renda e dando oportunidade aos empresários para melhorarem seus ambientes de negócio e ampliarem seu mercado”, disse o diretor financeiro do Sebrae/PB, Neto Franca.

Entre os expositores que estão no evento apoiados pelo Sebrae/PB está Aline Procópio, representante da Capribom, cooperativa de laticínios localizada no município de Monteiro, no cariri. Para ela, a convenção é uma oportunidade de conhecer novos empreendedores do setor varejista e expandir as vendas.

“Nós estamos com produtos derivados de leite de cabra, como queijo, iogurte e doce de leite. Também trouxemos carnes de caprinos e de cordeiro. A expectativa é fazer negócios com os supermercadistas”, disse Aline. Ela e outros empreendedores do campo estão participando da convenção em um estande exclusivo idealizado pelo Sebrae, Senar e Sescoop.

O setor de supermercados na Paraíba é um forte participante da economia local, movimentando em torno de R$ 6 bilhões por ano e gerando mais de 30 mil empregos diretos. O superintendente da Associação dos Supermercados da Paraíba, Damião Evangelista, destacou o apoio do Sebrae/PB aos empresários do setor no estado e também na realização da Consuper. “O Sebrae está apoiando as cooperativas rurais e junto com os supermercados, está atraindo esses grupos e colocando no nosso varejo, dando sustentabilidade à agricultura familiar”, completou.

Além de expor os produtos nos três dias de evento, os empreendedores apoiados pelo Sebrae/PB participam ainda de cursos, rodadas de negócios e consultorias. De acordo com o gerente da agência regional do Sebrae em João Pessoa, Franco Fred, o evento já se consolida no mercado e movimenta a economia local. “Os produtores estão prontos para fornecer para os supermercados e trazer desenvolvimento para o nosso estado. Esse evento é a reinvenção do varejo e a gente traz o maior número de empresários para que possam também está comprando da Paraíba”, disse.