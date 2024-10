Presidente da FIEPB participa de posse da presidência e diretoria da FIRJAN

Nesta segunda-feira, 14, o presidente da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (FIEPB), Cassiano Pereira, participou da cerimônia de posse do empresário Luiz Césio Caetano na presidência da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN).

O evento contou com a presença do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, do presidente da CNI, Ricardo Alban, e de presidentes de federações das indústrias de diversos estados brasileiros. Luiz Césio Caetano é acionista da Sal Cisne e foi 1º vice-presidente da FIRJAN. O novo presidente assume a gestão da Federação para o quadriênio 2024-2028.

“Luiz Césio Caetano é uma liderança empresarial competente, que tem uma atuação muito focada na defesa da indústria do Rio de Janeiro. Para mim, é um privilégio participar desse momento. Tenho certeza de que, ao assumir a presidência da FIRJAN, ele contribuirá ainda mais para o fortalecimento da Federação das Indústrias do RJ, enquanto entidade representativa da classe empresarial”, ressaltou o presidente da FIEPB, Cassiano Pereira.

Também tomaram posse as novas diretorias da Federação e do Centro Industrial do Rio de Janeiro (CIRJ), eleitas em 19/8, compostas por lideranças empresariais de todas as regiões do estado do Rio de Janeiro.